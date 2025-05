Vereador Jaminho Brasil propõe criação de um abrigo temporário para animais em situação de rua durante o período de inverno

Projeto de Lei Há 4 horas Projeto de Lei do vereador Rudinho visa assegurar aos negros 20% das vagas em concursos públicos no âmbito municipal “Visa compensar a histórica exclusão dessas pessoas de cargos tradicionalmente ocupados por brancos”, justificou Rudinho.

Indicações Aprovadas Há 10 horas Câmara aprova indicações do vereador Rudinho para pavimentação asfáltica no Conjunto Deus é Fiel e na Rua Tabelião José Leite Solicitação segue agora para análise da prefeita Ceci e da secretaria responsável pela infraestrutura do município.