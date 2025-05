Prefeita Ceci e vice Nicollas participam da XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios.

A prefeita de Atalaia, Ceci, e o vice-prefeito, Nicollas, estão em Brasília participando da XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que acontece entre os dias 19 e 22 de maio de 2025. O evento, promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), é considerado a maior mobilização municipalista da América Latina.

A marcha reúne prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e outras lideranças locais de todo o Brasil com o objetivo de discutir pautas prioritárias para o desenvolvimento dos municípios e fortalecer o protagonismo dos gestores locais.

Durante a programação, os representantes de Atalaia têm participado de painéis temáticos que abordam áreas como saúde, educação, infraestrutura e programas sociais. Além disso, a agenda inclui encontros com representantes do Congresso Nacional, ministérios e órgãos federais.

“Estamos aqui para garantir que Atalaia tenha voz, visibilidade e apoio. É uma oportunidade de mostrar nossas conquistas e buscar recursos e parcerias que beneficiem diretamente o nosso povo”, afirmou a prefeita atalaiense.

O vice-prefeito Nicollas também destacou a importância da participação do município no evento. “Ao lado da prefeita Ceci, seguimos firmes nessa caminhada, levando as demandas de Atalaia e fortalecendo a luta por um municipalismo mais justo e eficiente”, declarou.

A presença da comitiva de Atalaia em Brasília reforça o compromisso da atual gestão com a articulação institucional e a defesa de políticas públicas que contribuam para a melhoria da qualidade de vida da população.