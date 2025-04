Copervales atende solicitação do vereador Neto Acioli e disponibiliza carro-pipa para abastecer residências no centro de Atalaia

Peixe do Povo Há 3 dias Mais de 30 toneladas de peixe são entregues em Atalaia durante a Semana Santa, mantendo viva a tradição e garantindo mesa farta às famílias A ação, realizada com planejamento, logística e muito cuidado, alcançou todas as regiões do município, da zona urbana às comunidades rurais.