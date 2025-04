Mais de 30 toneladas de peixe são entregues em Atalaia durante a Semana Santa, mantendo viva a tradição e garantindo mesa farta às famílias.

A Prefeitura de Atalaia encerrou neste domingo (13) a tradicional entrega do peixe da Semana Santa, um gesto simbólico e afetivo que se tornou uma das ações mais aguardadas do calendário municipal. Ao longo de dois dias — sábado e domingo — foram entregues mais de 30 toneladas de peixe, além de leite de coco e arroz, garantindo que milhares de famílias atalaienses tivessem uma Semana Santa mais digna, farta e respeitosa às suas tradições.

A ação, realizada com planejamento, logística e muito cuidado, alcançou todas as regiões do município, da zona urbana às comunidades rurais. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização da cultura local, da fé e, principalmente, com o bem-estar da população.

A prefeita Ceci Herrmann destacou a importância de manter viva essa tradição. “A entrega do peixe vai muito além do alimento na mesa. É uma forma de honrar a história do nosso povo, de manter viva a fé e de garantir dignidade às famílias de Atalaia. É gratificante ver o brilho nos olhos de cada pessoa ao receber seu peixe, seu arroz, seu leite de coco. Isso é cuidado, é respeito e é amor pelo nosso povo”, afirmou.

O vice-prefeito Nicollas Theotonio, que acompanhou de perto a ação durante todo o fim de semana, também ressaltou o esforço coletivo da equipe e o impacto social da Caravana Peixe do Povo.

“Foram dias intensos, mas também muito especiais. Estar nas ruas, nas comunidades, ouvindo e sentindo de perto o quanto essa entrega faz diferença na vida das pessoas, nos dá ainda mais força pra continuar trabalhando por uma Atalaia cada vez mais justa e humana”, destacou.

A entrega do peixe na Semana Santa é uma tradição mantida há anos em Atalaia e, com o empenho da atual gestão, tem se fortalecido como um símbolo de solidariedade e respeito à identidade cultural do município.