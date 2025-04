Vice-prefeito Nicollas Theotonio garante início da entrega de peixes da Semana Santa neste sábado (12).

A Prefeitura de Atalaia já finalizou os preparativos para a tradicional entrega dos kits da Semana Santa. A ação tem início neste sábado (12) e vai beneficiar mais de 17 mil famílias em todo o município, com a distribuição de 30 toneladas de peixe, além de leite de coco e arroz, garantindo uma celebração mais farta, digna e com respeito às tradições da população atalaiense.

O vice-prefeito Nicollas Theotonio acompanhou de perto os últimos ajustes da logística de entrega nesta sexta-feira (11), e destacou o empenho de toda a equipe da gestão municipal para fazer essa ação chegar a cada lar da cidade.

“Pessoal, é isso aí. Já estamos aqui na sexta-feira com tudo praticamente pronto para a gente iniciar, amanhã, a entrega dos peixes. Então fiquem preparados, porque vamos passar porta a porta, garantindo a Semana Santa de vocês farta e feliz. São mais de 17 mil famílias beneficiadas com 30 toneladas de peixe. É o compromisso da Prefeitura de Atalaia, da nossa equipe da Assistência Social e de todas as secretarias envolvidas. E como sempre, estarei junto com a prefeita na rua, entregando pessoalmente o peixe, o leite de coco e o arroz. Isso é trabalho que continua e compromisso com o nosso povo”, afirmou o vice-prefeito.

A distribuição será realizada diretamente nas casas das famílias cadastradas, em mais uma ação que reforça a atuação próxima e comprometida da gestão com quem mais precisa.