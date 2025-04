Entrevista exclusiva com o vereador João Severo.

Na manhã desta sexta-feira (11), o vereador João Severo (PP) foi entrevistado pela rádio web do Atalaia Pop. A entrevista foi realizada em seu gabinete, na Câmara Municipal de Atalaia.

Em conversa com o radialista Adaias Ferraz, o vereador — que está em seu primeiro mandato na Casa Hilton Agra de Albuquerque — destacou a importância do Distrito Branca para sua eleição e ressaltou os esforços que tem feito para levar melhorias à maior comunidade distrital do município.

João Severo também abordou seu trabalho de destaque nas áreas da saúde e do social, além de comentar sobre suas parcerias políticas em âmbito federal, estadual e municipal. No plano local, ele reafirmou seu apoio à gestão da prefeita Ceci e do vice-prefeito Nicollas.

A entrevista também abordou questões envolvendo a BRK Ambiental, entre outros temas relevantes.

Confira a entrevista na íntegra logo abaixo: