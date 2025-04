Atalaia será o primeiro município alagoano a distribuir peixe da Semana Santa em 2025.

A tradição está mantida, e Atalaia sai na frente mais uma vez. A Prefeitura Municipal será a primeira de Alagoas a realizar a distribuição do peixe da Semana Santa neste ano, beneficiando milhares de famílias com a entrega de 30 toneladas do alimento, que começam a chegar à cidade já nesta quinta-feira (10).

A ação faz parte de mais uma edição do Programa Peixe do Povo, uma iniciativa da gestão municipal que, ano após ano, garante dignidade e alimento na mesa da população atalaiense durante o período da Semana Santa. Em 2025, serão entregues 17.500 kits compostos por peixe, arroz e leite de coco – itens essenciais na tradicional ceia da data religiosa.

A entrega está programada para acontecer neste fim de semana, com o objetivo de contemplar todas as regiões do município. A logística de distribuição já está sendo organizada pelas equipes da prefeitura para garantir agilidade, organização e respeito à população.

“Nosso compromisso é com as pessoas. O Programa Peixe do Povo é uma forma de estarmos ainda mais próximos das famílias neste momento tão simbólico, reafirmando nossa responsabilidade social e nosso olhar atento às necessidades do povo de Atalaia”, destacou a prefeita Ceci Herrmann.

Com essa ação, Atalaia reforça sua posição como referência em políticas públicas voltadas à inclusão e ao cuidado com as famílias, especialmente em datas tão significativas para a cultura e religiosidade popular.