Vereador Neto Acioli solicita sistema de iluminação para o campo de futebol do Conjunto Deus é Fiel.

Em Sessão Plenária da Câmara Municipal de Atalaia, realizada nesta última terça-feira (08) o vereador Neto Acioli (MDB) apresentou a sua Indicação 004/2025, solicitando do Poder Executivo a instalação do sistema de iluminação no campo de futebol do Conjunto Deus É Fiel, parte alta da cidade.

O vereador destacou a importância do serviço de iluminação, pois irá possibilitar a prática de esporte na comunidade no período noturno, além de contribuir para a segurança da localidade.

“Haja visto que além do incentivo ao esporte, irá beneficiar a todos os munícipes, como também irá trazer mais segurança. Possibilitará a realização de mais eventos, de competições e valorização para aquela comunidade”, destacou o vereador Neto Acioli.

Aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes, a Indicação segue agora para análise da Prefeita Ceci e da Secretaria competente.