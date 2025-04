Leão Amigo da Criança e do Adolescente: Campanha incentiva doações do Imposto de Renda para transformar vidas em Atalaia

A Prefeitura de Atalaia, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, lançou a campanha “Leão Amigo da Criança e do Adolescente”, com o objetivo de incentivar a destinação de parte do Imposto de Renda para ações voltadas à proteção e ao desenvolvimento de crianças e adolescentes do município.

Com o lema “Doe parte do seu Imposto de Renda e apoie crianças e adolescentes”, a iniciativa reforça a importância da participação da sociedade na construção de uma Atalaia mais justa e solidária. A campanha também convida os contribuintes a fazerem seu imposto render histórias com finais felizes, fortalecendo projetos sociais que garantem direitos e oportunidades para a juventude.

A campanha é uma ferramenta essencial para mobilizar recursos e fortalecer as políticas públicas voltadas à infância e à adolescência e cada doação representa um investimento direto no futuro da nossa cidade.

A secretária municipal de Assistência Social, Valéria Araújo, também reforçou o papel da gestão em promover iniciativas que garantam direitos. “Essa campanha é mais uma prova do nosso compromisso com a proteção social de nossas crianças e adolescentes. A parceria com o CMDCA potencializa o alcance das ações e garante mais dignidade para quem mais precisa”, explicou.

A doação pode ser feita por pessoas físicas que declaram o IR no modelo completo ou por pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real. Basta informar, no momento da declaração, o interesse em destinar parte do valor ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Atalaia.

Com a união de esforços entre o poder público e a sociedade, a campanha “Leão Amigo” transforma contribuições em esperança e oportunidades para os pequenos atalaienses.

O leão é nosso amigo — e, com sua ajuda, pode ser também o guardião dos sonhos de muitas crianças e adolescentes.