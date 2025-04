Caravana Peixe do Povo: fichas estão sendo entregues de casa em casa.

A Prefeitura de Atalaia segue garantindo que todas as famílias do município tenham uma Semana Santa com a mesa cheia e muito amor. Nesta sexta-feira (5), a equipe da Caravana Peixe do Povo, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, esteve nas ruas, realizando a entrega das fichas porta a porta, de casa em casa, para que todos tenham acesso ao benefício.

Com essa iniciativa, a gestão reforça seu compromisso em levar dignidade e alimentação para quem mais precisa, assegurando que ninguém fique de fora. O peixe, acompanhado de arroz e leite, será entregue nos dias 12 e 13 de abril, garantindo que a tradição da Semana Santa seja mantida com respeito e solidariedade.

Ainda não recebeu sua ficha? Fique tranquilo! A equipe da Prefeitura segue percorrendo toda a cidade para garantir que todos sejam atendidos.

A Prefeitura de Atalaia reafirma seu compromisso com o bem-estar da população e agradece a cada morador pela receptividade durante as entregas. "Vamos juntos fazer desta Semana Santa um momento especial para todas as famílias atalaienses".