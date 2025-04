Prefeitura de Atalaia promove capacitação para aprimorar serviços financeiros.

A Prefeitura de Atalaia reafirma seu compromisso com a transparência e a eficiência na gestão pública, buscando sempre o melhor para seus cidadãos.

A capacitação reflete o compromisso da administração municipal em investir no desenvolvimento de seus servidores, visando a modernização dos métodos de trabalho e a melhoria contínua dos serviços oferecidos à comunidade.

A Prefeitura de Atalaia, comprometida com a excelência na gestão pública, realizou uma capacitação direcionada à equipe dos setores financeiro e contábil nesta quinta-feira (3). O objetivo é aprimorar os serviços prestados aos contribuintes do município.

