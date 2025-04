Prefeita Ceci reforça tradição e inicia entrega das fichas do Programa Peixe do Povo em Atalaia.

A prefeita de Atalaia, Ceci Herrmann (MDB), anunciou, nesta quinta-feira (3), o início da distribuição das fichas do Programa Peixe do Povo, ação que garante uma Semana Santa mais digna para as famílias atalaienses. Como acontece todos os anos, as fichas serão entregues de casa em casa, garantindo que todos os beneficiados tenham acesso ao peixe e aos demais alimentos oferecidos pelo município.

Nas redes sociais, a prefeita Ceci reforçou o compromisso da gestão municipal com essa importante tradição. “Teremos peixe! Já estamos com as fichas na mão e preparados para fazer essa entrega, como sempre fazemos. Começamos hoje a distribuição das fichas, porta a porta, para garantir que todas as famílias recebam”, afirmou.

O vice-prefeito Nicollas Theotônio (PP) também destacou a logística da distribuição dos alimentos. “A entrega dos peixes será feita nos dias 12 e 13 de abril, diretamente nas casas das famílias cadastradas. Basta aguardar com a ficha em mãos para receber o peixe, o arroz e o leite. Nossa missão é garantir que todos possam ter uma Semana Santa com a mesa cheia e com muito amor”, disse.

O Programa Peixe do Povo reafirma o compromisso da Prefeitura de Atalaia com o bem-estar da população, assegurando que mais famílias possam celebrar a Semana Santa com dignidade e tradição.