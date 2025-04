Oficina de Ovos de Páscoa fortalece laços e celebra criatividade das crianças em Atalaia.

A Prefeitura de Atalaia segue comprometida com ações que incentivam a criatividade, o bem-estar e a integração de sua população, reafirmando a importância do apoio às famílias e à infância para a construção de um futuro mais inclusivo e promissor para todos.

A realização dessa oficina vai além da simples confecção de ovos de Páscoa, conforme destaca a prefeita de Atalaia Ceci Herrmann. “Ela representa um investimento no desenvolvimento integral das crianças, promovendo a inclusão social e contribuindo para a construção de uma comunidade mais unida e participativa. Atalaia demonstra, assim, que políticas públicas bem direcionadas podem transformar momentos tradicionais em experiências de crescimento e fortalecimento de vínculos afetivos e sociais”, ressaltou a prefeita.

A Páscoa, que tradicionalmente celebra a renovação e a esperança, ganha um novo significado na cidade. Através da oficina, a Prefeitura reafirma seu compromisso com a promoção de atividades que valorizem a cultura e incentivem o protagonismo infantil. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos tem se destacado como um espaço acolhedor, onde as crianças têm a oportunidade de se expressar e aprender em um ambiente seguro e estimulante.

A oficina não só ensina técnicas de decoração e montagem dos ovos, mas também proporciona um ambiente de socialização e troca de experiências entre as crianças. Ao colocar a mão na massa, os pequenos desenvolvem habilidades manuais, ampliam sua autoestima e fortalecem vínculos com seus colegas e familiares. Essa iniciativa é um exemplo concreto de como a arte e a criatividade podem ser poderosas ferramentas de inclusão e fortalecimento social.

Em clima de celebração e integração, a Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria de Assistência Social, promoveu uma oficina especial de ovos de Páscoa no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). A atividade, voltada para as crianças, incentiva a participação ativa e a criatividade, permitindo que elas mesmas confeccionem seus ovos de Páscoa, transformando a data em um momento de aprendizado e alegria.

