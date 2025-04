Vereadora Joana D’arck solicita implementação de aulas de capoeira na rede pública municipal

Após deliberação em Plenário na Câmara Municipal de Atalaia, na sessão ordinária desta terça-feira (01), a indicação 008/2025 de autoria da vereadora Joana D’arck (MDB) foi aprovada por unanimidade dos parlamentares presentes.

O texto solicita ao Poder Executivo do município a “implementação de aulas de capoeira em toda a rede pública municipal no contraturno escolar”. A proposta apresentada pela vereadora Joana D’arck, está em conformidade com a Lei Federal nº 10.639/2023, que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas.

Em sua justificativa, a parlamentar atalaiense, que está em seu primeiro mandato na Casa Hilton Agra de Albuquerque, destacou que a capoeira, além de ser um patrimônio cultural brasileiro reconhecido pela UNESCO, é uma ferramenta pedagógica fundamental para o desenvolvimento físico, social e cultural dos alunos. “Sua inclusão no contraturno escolar proporcionará benefícios como disciplina, coordenação motora, fortalecimento da identidade cultural e valorização das tradições afro-brasileiras”, destaca a vereadora.

Devidamente aprovada, a indicação da vereadora Joana D’arck seguiu para análise da Prefeita Ceci.