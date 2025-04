Em sua fala na Tribuna, vereador Jaminho Brasil reforça compromisso com a causa animal em Atalaia

Na primeira sessão ordinária de Abril, mês dedicado à conscientização e combate à crueldade contra os animais, o vereador Jaminho Brasil (PP) usou a Tribuna para mais uma vez reforçar seu compromisso com a causa animal em Atalaia. O parlamentar já apresentou duas indicações (001/2025 e 002/2025), que tratam sobre esse tema, solicitando, respectivamente, a colocação de comedouros e bebedouros para gatos e cães e a aquisição de um castramóvel.

Engajado na causa animal e citando as leis de proteção, o vereador Jaminho Brasil destacou a importância de iniciar o mês de abril (Campanha Abril Laranja) trazendo essa pauta e ampliando esse debate dentro da Câmara Municipal, como uma forma de reforçar a necessidade de políticas públicas voltadas à proteção animal.

“Gostaria de deixar um recado para aquelas pessoas que maltratam animais, que vamos fazer de tudo para que seja apurado, para que seja investigado e para que essas pessoas sejam punidas de alguma forma. A população que vê isso, que tire fotos e que nos informem, para que possamos fazer a denúncia e a defesa dos animais”, destacou o vereador atalaiense que está em seu primeiro mandato na Casa Hilton Agra de Albuquerque.

Na oportunidade, Jaminho Brasil também informou que já está sendo feita uma parceria do município com a clínica Vetmax. “Para fazer castração de animais, para que os animais de rua tenham atendimento clínico de baixa e alta complexidade. Uma parceria entre a Vetmax e o próprio município de Atalaia, com o apoio da prefeita Ceci e do vice-prefeito Nicollas, onde já debatemos isso”, comentou.