Vereador Jaminho Brasil propõe criação de espaço apropriado à eventos de som automotivo em Atalaia

Com o objetivo de evitar a perturbação do sossego público e os problemas que isso possa gerar, o vereador Jaminho Brasil (PP) apresentou, na sessão ordinária desta terça-feira (25), a indicação de número 005/2025. No documento, ele solicita ao Poder Executivo a criação de um local apropriado para a prática de som automotivo, atividade que vem ganhando muitos adeptos em Atalaia. Na proposta, o vereador sugere que o espaço seja estabelecido no Povoado Jenipapeiro, especificamente no Campo da Comesa.

"Já discutimos essa demanda com o vice-prefeito Nicolas, que demonstrou grande disposição em atender à solicitação. A ideia é que esse espaço seja devidamente demarcado e limpo, permitindo a realização dos eventos de forma organizada, com horário definido para início e término, dentro da legalidade. Dessa forma, os amantes do som automotivo terão um local adequado para suas atividades, sem causar transtornos à população", destacou o vereador Jaminho Brasil.

Além disso, o parlamentar ressaltou que eventos dessa natureza têm o potencial de impulsionar o comércio local, beneficiando ambulantes e vendedores que poderão aproveitar a movimentação para aumentar suas vendas.

Após ser discutida e votada, a indicação foi aprovada por unanimidade e seguiu para análise da Prefeitura de Atalaia.