Prefeitura de Atalaia antecipa pagamento dos servidores e garante reajuste para a Educação

Compromisso, valorização e responsabilidade com os servidores municipais. Nesta sexta-feira (28), a Prefeitura de Atalaia, sob a gestão da prefeita Ceci Herrmann, anunciou a antecipação do pagamento dos servidores efetivos e aposentados, reforçando a prioridade da administração em manter os salários sempre em dia.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, a prefeita destacou a importância da iniciativa e tranquilizou os profissionais da Educação, informando que o reajuste de 7% já foi aprovado pela Câmara Municipal e será pago na próxima segunda-feira (1º).

“Sextou com salário na conta e não poderia ser diferente, né? Mantendo sempre o nosso compromisso e a valorização para todos os nossos servidores efetivos. E para a classe da educação, não se preocupem. Hoje teve sessão na Câmara para aprovação dos 7% do salário de vocês. Então, segunda-feira o salário estará na conta. Já estamos trabalhando para ser pago com o aumento. Um beijo no coração de todos e aproveitem o final de semana!”, declarou Ceci Herrmann.

A antecipação salarial reforça o compromisso da gestão com a estabilidade financeira dos servidores, reconhecendo o papel essencial de cada trabalhador no desenvolvimento de Atalaia. A Prefeitura segue empenhada em valorizar quem faz a cidade crescer e garantir que os avanços continuem em todas as áreas.