Projeto Guarda COM ELAS leva conscientização sobre violência contra a mulher ao povoado Olhos d’Água.

Na noite desta quarta-feira (26), a Escola Padre Medeiros Neto, localizada no povoado Olhos d’Água, em Atalaia, recebeu mais uma ação do Projeto Guarda COM ELAS, uma iniciativa da Secretaria de Defesa Social, realizada pela Guarda Civil Municipal de Atalaia.

Com foco na defesa da mulher e no combate à violência, o encontro abordou temas fundamentais para a proteção e o fortalecimento feminino, destacando sinais de alerta que podem indicar situações de risco e orientando sobre como denunciar casos de violência.

A ação faz parte de um conjunto de medidas implementadas pelo município para reforçar a segurança e promover a conscientização sobre a importância do enfrentamento à violência de gênero. Durante a atividade, a equipe da Guarda Civil Municipal esclareceu dúvidas, apresentou canais de denúncia e reforçou a importância do apoio da comunidade na luta por uma sociedade mais justa e segura para todas as mulheres.

A Prefeitura de Atalaia segue comprometida com políticas públicas que garantam o direito à segurança e à dignidade das mulheres. A participação da população é essencial para fortalecer essa causa e construir um futuro sem violência.

Se você conhece alguém em situação de risco ou precisa de ajuda, denuncie! Ligue 180 (Central de Atendimento à Mulher) ou procure a Guarda Civil Municipal.