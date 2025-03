Prefeita Ceci recebe representantes do MST em seu gabinete

Prefeita Ceci se reuniu com representantes do MST.

Nesta segunda-feira (17), a prefeita Ceci recebeu representantes do Movimento do Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), em seu gabinete na Prefeitura Municipal de Atalaia. Estiveram presentes os secretários municipais de Infraestrutura, Transportes e Agricultura.

Foi uma reunião produtiva com a gestão municipal, onde foram discutidas as demandas e os desafios do MST em Atalaia. “Buscando sempre o diálogo e o entendimento para avançarmos em soluções que beneficiem a nossa comunidade”, destacou a prefeita Ceci.

“Acredito que a construção de uma Atalaia mais justa e igualitária passa pelo compromisso de todos, e estou sempre aberta ao diálogo para garantir que as necessidades de todos os nossos cidadãos sejam atendidas. Seguimos trabalhando para o desenvolvimento e bem-estar de todos”, completou a prefeita atalaiense.