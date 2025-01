Em sua 4ª edição, a Farofa da Lays Melo foi uma lida e animada festa que reuniu aproximadamente 400 pessoas

Como acontece desde o início de seu primeiro mandato, a vereadora de Atalaia, Lays Melo, comemorou seu aniversário neste último final de semana, realizando a 4ª edição da Farofa da Lays Melo.

Com muita dedicação e custeando as despesas, a vereadora organizou uma festa animada e repleta de carinho que reuniu cerca de 400 pessoas de Atalaia. O evento aconteceu em um espaço com piscinas para todas as idades, brinquedos para as crianças, futebol de sabão, touro mecânico inflavel, música ao vivo e um delicioso almoço para os presentes. Embora a aniversário fosse a Lays Melo, quem ganhou o presente foram os convidados, que concorreram ao sorteio de 25 prêmios. O transporte de ida e volta também foi garantido.

“Para mim é um prazer proporcionar momentos de lazer para tantas pessoas queridas de nossa Atalaia. Quem me conhece sabe que minha alegria está em fazer as pessoas felizes”, declarou a vereadora.

A Farofa já é tão tradicional, que sempre conta em suas edições com ilustres presenças. Este ano o evento foi prestigiado pelo deputado estadual Marcos Barbosa e pelo vice-prefeito de Atalaia, o Nicollas.

“Parabenizo o trabalho da vereadora Lays e de sua família, pessoas que contribuíram para transformar Atalaia junto comigo e com a Cecília. É uma grande felicidade estar aqui, celebrando o aniversário da Lays. Parabéns pelo seu trabalho, que sabemos ser desafiador, mas muito recompensador, pois hoje estamos aqui celebrando tantas realizações”, destacou Nicollas.

Com um dos mandatos mais elogiados da última Legislatura (2021-2024), a vereadora Lays Melo reafirmou, ao longo dos últimos quatro anos, seu compromisso com a população de Atalaia, destacando-se no trabalho social e levando ações importantes às comunidades do município.

Na Câmara Municipal, Lays também vem se destacando pela apresentação de projetos significativos e pela constante atuação na busca de soluções em parceria com o Executivo, sempre visando o bem-estar dos atalaienses. O resultado de todo esse trabalho foi sua expressiva reeleição, com 994 votos, reafirmando a confiança da população em seu trabalho.