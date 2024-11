Atalaiense é selecionado para representar Alagoas no Web Summit, o maior evento global de tecnologia, inovação e empreendedorismo.

O jovem atalaiense Luiz Vilela, vem se dedicado há anos à tecnologia e inovação, acumulando experiência e premiado em mais de 10 competições de tecnologia e inovação no Brasil. Essa trajetória lhe permitiu ser escolhido pelo SEBRAE para representar Alagoas no Web Summit, o maior evento global de tecnologia, inovação e empreendedorismo, para levar sua visão adiante e mostrar ao mundo que Alagoas está acompanhando e liderando tendências globais.

“Nos próximos dias, estarei em Lisboa para compartilhar o potencial do nosso estado em tecnologia e inovação, especialmente no campo de Inteligência Artificial, onde Alagoas já conta com empresas pioneiras. Nossa missão é abrir portas para que novos projetos de aceleração e fomento cheguem aos nossos jovens talentos, transformando ideias em impacto real”, destaca Luiz Vilela.

Luiz comenta que sua participação neste evento vai lhe proporcionar reuniões com líderes de instituições e empresas de todo o mundo. “Trazendo insights valiosos e oportunidades para desenvolver iniciativas tecnológicas que atendam às necessidades de Alagoas”, comentou.

Natural do Povoado Olhos D’água, em Atalaia, com apenas 22 anos de idade, Luiz Vilela alcançou o posto de um dos mais destacados Desenvolvedor Full Stack do Estado de Alagoas. Conta com mais de sete anos de experiência em diversas empresas nacionais e internacionais.

“Nosso objetivo é trazer tecnologia e inovação para Alagoas e minha terra querida Atalaia”, ressaltou Luiz Vilela.



Ex-aluno da Escola Municipal Padre Medeiros Neto e da Escola Municipal Suzana Craveiro, com curso de Suporte em Informática / Informática Básica na MF Informática, Luiz Vilela foi aluno do curso técnico de Desenvolvimento de Sistemas e Comunicação no Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia de Alagas – IFAL. Tem Curso de formação acadêmica, de forma online, na Harvard University (Ciências da Computação) e no Google com Certificado Profissional T.I na área da tecnologia da Informação.