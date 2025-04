Projeto da AP3 oferece Curso Gratuito de Informática Básica e Inclusão Digital em Ouricuri

A Associação dos Pequenos Produtores de Ouricuri, a AP3 está com inscrições abertas para o Curso Gratuito de Informática Básica e Inclusão Digital, voltado para jovens e adultos da comunidade. A iniciativa busca ampliar o acesso ao conhecimento tecnológico e promover a inclusão digital, contribuindo para a formação e inserção no mercado de trabalho.

As inscrições estão sendo realizadas com Cida da Ouricuri, presidente da Associação, no Clube Social de Ouricuri. Para se inscrever, é necessário apresentar:

• Cópia do RG

• Cópia do CPF

• Comprovante de residência

Contatos para mais informações: (82) 99927-2603

E-maill: associacaodospequenosprodutores@gmail.com

O projeto foi selecionado por meio de um edital nacional e conta com patrocínio do Instituto Equatorial, do Grupo Equatorial, além do apoio da Prefeitura Municipal de Atalaia. A aprovação da proposta e a conquista dos recursos são frutos do trabalho sério e comprometido da Associação em prol do desenvolvimento local.

No dia 24 deste mês, as 15 horas no Clube Social de Ouricuri estará ocorrendo o lançamento do curso. Não perca esta oportunidade de aprender, crescer e se preparar para os desafios do mundo digital!