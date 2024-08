Em Brasília, Márcio Roberto Júnior entrega projeto para construção de auditório anexo ao prédio da subseção da OAB Vale do Paraíba.

O presidente da subseção da OAB Vale do Paraíba, Márcio Roberto Júnior, está em Brasília em busca de mais uma importante conquista para os advogados e advogadas da região.

Na capital federal, Márcio Júnior apresentou ao presidente nacional da OAB, Beto Simonetti e ao coordenador nacional de interiorização da advocacia, João de Deus Qurino Filho, o projeto para construção de um auditório anexo ao prédio da nova subseção, que tem como sede a cidade de Atalaia.

“Este espaço será fundamental para eventos e cursos de capacitação na nossa região. Agradeço ao presidente da seccional da OAB Alagoas, Vagner Paes, pelo apoio contínuo, ao conselheiro Marcos Barros e a todos os conselheiros federais, pelo suporte na criação e desenvolvimento da nossa subseção”, destacou o presidente.

Márcio Júnior também agradeceu aos advogados e advogadas que se transferiram para a subseção da OAB do Vale do Paraíba, aos conselheiros estaduais e a diretoria da seccional, por acreditarem neste projeto de fortalecimento da advocacia na região.

Com sede localizada no bairro José Paulino, no município de Atalaia, a subseção engloba os municípios de Atalaia, Boca da Mata, Cajueiro, Capela, Chã Preta, Mar Vermelho, Pilar e Viçosa. O prédio conta com uma ótima estrutura que proporciona mais conforto e dignidade aos profissionais da região, que passaram a contar com todo um suporte da OAB, sem que seja necessário o deslocamento para Maceió ou outras localidades.

A subseção tem como presidente, Mário Roberto Tenório de Albuquerque Júnior, como vice-presidente Marília Pontes Carnaúba Santos, como secretária-geral, Mizia Guilherme Sampaio, como secretário-geral adjunto, Tarles Rogério Silva Costa e como tesoureiro, Carlos Bernardo.