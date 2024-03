Semana Santa em Atalaia: Prefeitura vai entregar kits para mais de 14 mil famílias

No município de Atalaia, a Semana Santa está garantida com uma iniciativa que promete aquecer os lares de mais de 14 mil famílias. A partir deste domingo (24), as equipes municipais estarão em movimento, percorrendo todas as localidades para entregar os kits especiais da Semana Santa.

“Vai ter peixe, sim! Vai ter uma Semana Santa de mesa farta,” exalta a prefeita Ceci, destacando o compromisso da administração municipal em proporcionar uma celebração digna para todos os atalaienses.

Segundo a prefeita Ceci, os kits contarão com arroz, leite de coco e peixe fresco, não apenas garantindo uma refeição, mas também promovendo momentos de partilha e comunhão entre as famílias.

“O Programa Peixe do Povo, uma iniciativa emblemática da cidade, ganha ainda mais vida nesta Semana Santa. O peixe é do povo,” destaca Ceci.

Essa não é a primeira vez que a Prefeitura de Atalaia realiza essa ação. Já no segundo ano consecutivo, o Programa demonstra seu compromisso com a comunidade, levando alimento e esperança para todos os lares atalaienses mais uma vez.

“Nossa cidade é feita de pessoas solidárias e generosas, e é esse espírito que queremos destacar nesta Semana Santa. Que cada gesto de amor e cuidado possa fortalecer nossa comunidade e tornar nossos lares mais felizes. Estamos aqui para proporcionar o melhor para vocês,” concluiu Ceci.