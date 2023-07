Incentivador da Cultura atalaiense, vereador Tacinho apoiou a realização do 8º Casamento Matuto do Distrito Branca

Vereador Tacinho ao lado do deputado estadual Leo Maia e do vereador de Maceió Zé Márcio Filho.

A 8ª edição do Casamento Matuto do Distrito Branca foi um grande sucesso. E, como acontece em todas as edições, um dos principais apoiadores deste grande evento cultural de Atalaia, foi o vereador Tacinho, poeta que sempre tem o maior orgulho de dizer que é natural de Branca, buscando sempre a valorização daquela comunidade.

Neste ano, foi o vereador Tacinho o responsável por patrocinar a premiação das três mais bonitas e animadas carroças juninas, com um valor total de 700 reais. Foram 400 reais para o primeiro colocado, 200 reais para o segundo lugar e 100 reais para o terceiro.

O evento contou ainda com uma tenda montada pelo vereador 100% Povão, bastante visitada pela população e que contou também com as presenças do deputado estadual Lelo Maia, do vereador de Maceió Zé Márcio Filho, dos vereadores de Atalaia Cicinho Melo, Marcos Rebollo, Mauricio Tenório e Rudinho, e o tio da vereadora Lays Melo, o Maurício Melo.