Vereador Neto Acioli solicita reposição de lâmpadas no Assentamento Chico do Sindicato

Na sessão ordinária desta última terça-feira (6), o vereador Neto Acioli apresentou a Indicação 011/2023, de sua autoria, solicitando do Poder Executivo a reposição de lâmpadas na comunidade PA, também conhecida como Residencial Chico do Sindicato, no Distrito Ouricuri.

O vereador foi procurado por moradores daquela localidade, para que intermediasse, junto ao setor competente, a manutenção e troca das lâmpadas dos postes de iluminação. “O pedido é pertinente visto que a falta de iluminação está gerado insegurança para os moradores. Precisa ser feita a manutenção com urgência”, disse Neto Acioli.

Aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes, a solicitação segue para análise da Secretaria Municipal de Infraestrutura.