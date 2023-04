Representando Atalaia, vereador Rudinho Rodrigues participa da XXII Marcha dos Legislativos Municipais em Brasília

Representando a cidade de Atalaia, o vereador Rudinho Rodrigues (PSC) esteve em Brasília durante esta semana, participando da 22ª edição da Marcha dos Legislativos Municipais.

Promovida pela União dos Vereadores do Brasil (UVB), a marcha tem o objetivo de discutir temas de interesse dos municípios e promover debates sobre os principais desafios enfrentados pelas câmaras municipais de todo o país.

“Tive o privilégio de representar minha cidade de Atalaia neste grande evento, onde apresentei meus projetos de Lei, discursei no Ministério dos Transportes em um encontro dos legisladores de Alagoas com o Ministro Renan Filho. Também foi uma oportunidade de reforçar demandas municipais e trocar conhecimentos com vereadores e deputados de todo o Brasil, sobre projetos inovadores”, destaca o vereador Rudinho.

Rudinho Rodrigues destaca que retorna para Atalaia ainda mais experiente para continuar com sua missão de representar os atalaienses, com responsabilidade e seriedade.

“Retorno para casa feliz, amadurecido, com novas portas abertas e a sensação de dever cumprido. Obrigado a cada um de vocês que me apoiam e que me deram a confiança de representa-los como seu vereador”, destacou.