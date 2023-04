Vereador Neto Acioli apresenta Projeto de Lei denominando Rua do Conjunto Paraíso de Eucene Tenório Acioly

O vereador Neto Acioli (PP) apresentou o Projeto de Lei Ordinária nº 009/2023, denominando a Rua Transversal do Conjunto Paraíso, no bairro José Paulino, de “EUCENE TENÓRIO ACIOLY”.

“O Projeto de Lei denomina a primeira travessa do Conjunto Paraíso, que foi calçada a pouco tempo, com o nome da senhora Eucene Tenório Acioli, que é uma atalaiense, filha do Gastão Tenório Albuquerque Lins. Foi casada com um primo meu, Pedro Themoteo Acioli, ex-prefeito de Murici, que depois foi deputado estadual. Eles são pais dos meus primos Pedro Themoteo Neto, do Marcondes Tenório Acioli que é diretor financeiro da Copervales e do Alexandre Tenório Acioli, que trabalha hoje no DER. Espero contar com a aprovação dos companheiros vereadores”, destaca o vereador Neto Acioli.

Lida na Sessão Ordinária desta última terça-feira, 11 de abril, o Projeto de Lei seguiu para análise das Comissões competentes.