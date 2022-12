Vereador Toni Barros concede entrevista e fala sobre eleição, trabalho social e apoio a atual gestão do município de Atalaia

Entrevista exclusiva com o vereador Toni Barros (MDB).

O vereador Toni Barros (MDB) concedeu, na manhã desta terça-feira (29), entrevista exclusiva ao radialista Adaias Ferraz, para a Rádio Web do site Atalaia Pop.

A entrevista foi realizada no gabinete do vereador, na Câmara Municipal de Atalaia, onde por 20 minutos respondeu a diversas perguntas feitas pelo comunicador, sobre tradição política, sua atuação legislativa, trabalho social, resultado das últimas eleições, apoio a atual gestão municipal, entre outros assuntos.

“Estamos na política de Atalaia desde 88, quando meu pai se elegeu vereador e, de lá pra cá, estamos dando seguimento, através do meu irmão e hoje estou no comando politico da família Barros. Uma tradição de muito trabalho e reconhecimento dos atalaienses, dos nossos eleitores. Tanta faz ser eleição ou não, temos o mesmo trabalho, não fugimos do povo e nossos compromissos se renovam a cada dia”, destaca Toni Barros.

Há 15 anos com um compromisso politico e parceria com o deputado estadual Ricardo Nezinho, que nas eleições deste ano foi o quinto mais votado no município, obtendo 906 votos.

“Graças a Deus saímos muito fortalecidos dessa, onde através do nosso grupo político, a Turma do Bem, onde todos se empenharam, nos ajudando a dar uma votação expressiva ao nosso deputado estadual. Também apoiei o deputado Federal Arthur Lira, que foi o deputado da nossa prefeita Ceci Rocha, que também demos uma votação expressiva, pois teve a nossa participação”, comentou Toni Barros.

Toni Barros também destacou o apoio que vem dando a prefeita Ceci Rocha. “A prefeita Ceci Rocha tem sido uma grande parceira deste vereador. Tenho um compromisso politico futuro com a prefeita Ceci, onde irei defender a sua reeleição para prefeita de Atalaia, porque no meu ver é uma coisa que vem dando certo e o município tem se desenvolvido. A gente vê a mudança em todos os setores, na Educação, na Saúde, na Infraestrutura do município, salário dos funcionários em dia. Nunca se viu tantas pessoas, que realmente precisa, empregadas, conseguindo trabalhar em Atalaia. Hoje o comércio funciona e o dinheiro gira em nossa cidade. Está de parabéns a prefeita em sua gestão e precisa continuar”, ressalta Toni Barros.

Confira logo abaixo a entrevista na integra: