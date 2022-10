ENTREVISTA I Vereador Marcos Rebollo faz análise do resultado das urnas em Atalaia

O entrevistado desta semana na Rádio Atalaia Pop, foi o vereador Marcos Rebollo (MDB), que está em seu terceiro mandato consecutivo na Câmara Municipal de Atalaia. A entrevista concedida nesta última terça-feira (27), foi realizada no gabinete do vereador, também conhecido como o Gabinete do Povo.

Ao radialista Adaias Ferraz, o vereador atalaiense fez uma análise do resultado das urnas em Atalaia, destacando a expressiva votação obtida pelos candidatos que receberam o apoio de Marcos Rebollo.

“Uma eleição boa, tranquila, calma e para ficar na história de Atalaia. Fizemos história para deputado, fizemos história para Governo e para o Senado. Para mim, a expectativa é que poderia ter sido bem melhor para a deputada Fátima Canuto, se não houvesse as traições. Foi público e notório as traições no grupo do Executivo. Quero aqui dizer mais uma vez, que quem conhece o trabalho de Marcos Rebollo sabe que é um trabalho expressivo no município, um trabalho pulverizado em todas as áreas, onde conseguimos lideres para nos apoiar em nossa campanha de vereador”, comentou Marcos Rebollo.

Marcos Rebollo destacou que foi uma votação expressiva obtida por um deputado estadual no município de Atalaia. “Com toda essa turbulência, neste meio desconfiante, falo dessa forma, mas a deputada Fátima se saiu bem. Quero aqui parabenizar a prefeita Ceci Rocha, pois com apenas um ano e oito meses de mandato, dá uma votação expressiva, com mais de seis mil votos para a deputada Fátima Canuto. Proporcionalmente Ceci Rocha deu uma das maiores votação a Fátima Canuto”.

“Não vejo momento para frustação. Ao contrário, é para comemorar, vibrar com a votação que foi dada a Fátima Canuto aqui em Atalaia. Nenhum político nato, nativo do município, chegou a dar essa marca de votação a um candidato. É uma marca que ficou na história e acho que a deputada Fátima Canuto tem que agradecer Atalaia pela votação. Teria sido melhor, mas ela sabe onde foi as falhas, a gestão sabe onde errou. Eu fui determinado a passar 500 votos para a gestão, mas tenho um potencial de mais de mil votos neste município. Mas, o acordado comigo, foi dado”, ressalta Marcos Rebollo.

CONFIRA LOGO ABAIXO, A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA: