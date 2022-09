Em entrevista, vereador Marcos Rebollo comenta sobre o transporte de passageiros no município de Atalaia

Na manhã desta última terça-feira (13), o vereador Marcos Rebollo (MDB) foi o entrevistado da vez da Rádio Web do site Atalaia Pop. Ao radialista Adaias Ferraz, o vereador não fugiu da polêmica e deu sua opinião sobre várias situações que envolvem o transporte de passageiros no município de Atalaia.

“É um tema muito complexo de se discutir. Sou um defensor do transporte alternativo deste município. Mototaxista hoje tem placa vermelha, porque foi projeto do vereador Marcos Rebollo. Os taxis, as vans deste município tem a participação do vereador Marcos Rebollo, que antigamente era seis anos para trocar de moto, carro ou van e, através de projeto meu, foram para dez anos, para se organizar e trocar seu veículo. Inclusive coloquei um projeto aqui, que foi derrubado na Casa, onde o permissionário não era obrigatório ser associado. O compromisso do permissionário é com o município, pois quem cria a linha é o município de Atalaia. Até porque, se paga alvarás e eles têm empresa abertas no município”, destaca o vereador.

Sobre os chamados transportes clandestinos e o valor da passagem que é cobrado, o vereador deu sua opinião. “São chamados assim, mas não os vejo como clandestinos. É que eles não têm placas vermelhas, para fazer o transporte alternativo. O combustível abaixa, a passagem continua a mesma, mas, em compensação o transporte alternativo, que são as vans, rodam para Maceió no diesel que é mais caro e cobra uma passagem mais baixa. Se o usuário se acha lesado ou pagando uma passagem mais cara, num transporte de associação, ele procure essas Associações e procure entrar em um entendimento com o Executivo”.

