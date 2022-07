Vereadores seguem unindo forças para ajudar famílias atalaienses vítimas da enchente

Os vereadores Marcos Rebollo (MDB), Lays Melo (PSC), Alexandre Tenório (MDB) e Tacinho (PP) se uniram para buscar doações e realizar ações que ajudem a minimizar o sofrimento de famílias atalaienses que tiveram suas residências invadidas pelas águas do Rio Paraíba do Meio.

No começo desta semana buscaram parcerias com as empresas Sococo e Triunfo Agroindustrial Ltda, através do empresário Givago Tenório, que doaram 4.500 litros de água potável, 250 kits de higiene e limpeza, 250 kits de colchões, travesseiros e cobertores.

Não medindo esforços para ajudar os atalaienses, conseguiram disponibilizar carros pipas para limpar casas, tratores para recolher os entulhos das ruas, entregaram quentinhas, lanches, materiais de limpeza, higiene pessoal e cobertores.

Na manhã deste sábado (9), os vereadores Marcos, Alexandre, Lays e Tacinho estiveram mais uma vez unidos na Secretaria Municipal de Transporte, no bairro José Paulino, para receber as últimas remessas de kits de colchões.

“Mais uma vez queremos agradecer ao Grupo Tiunfo, Sococo e aos colaboradores. Nossa gratidão a todos. Dizer que hoje encerrou as entregas de colchões, foram dois caminhões com cobertores e travesseiros. Uma importante ajuda ao povo atalaiense”, destacou o vereador Marcos Rebollo.

Os donativos serão destinados à população através da Secretaria Municipal de Assistência Social.