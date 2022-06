Entrevista exclusiva com o presidente da Câmara de Atalaia vereador Cicinho Melo

Vereador Cicinho Melo (PSC), presidente do Legislativo atalaiense.

Antes da sessão ordinária desta última terça-feira (21), o presidente da Câmara de Atalaia, vereador Cicinho Melo, recebeu em seu gabinete o radialista Adaias Ferraz, para uma entrevista exclusiva à Rádio Atalaia Pop.

Na oportunidade, o chefe do Legislativo atalaiense falou sobre o encerramento dos trabalhos na Casa neste primeiro semestre. “Estamos finalizando esse primeiro semestre de trabalhos na Câmara em 2022, sob a minha presidência e neste momento é importante destacar o que está sendo feito pelo Poder Legislativo para contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade. Um trabalho sério, de determinação e de lutas, para que Atalaia saia do caos que se encontrava”.

Cicinho Melo também falou sobre suas escolhas nas eleições deste ano, sobre as festividades juninas e também sobre a parceria com o Poder Executivo em prol de melhorias para Atalaia e os atalaienses.

“Temos uma parceria que foi construída há dois anos atrás. Eu acreditei no projeto da prefeita Ceci Rocha, porque senti em seu semblante e em seu coração, que ela é uma boa pessoa e quer ajudar o povo de Atalaia. Essa parceria deu certo e continua, agora mais forte ainda. Sei de sua responsabilidade, porque administrar nem sempre é fácil, sempre tem os que não gosta da administração, porque já é viciado em outros tipos de administração. Mas, Atalaia só teve a ganhar em todos os setores com a administração da prefeita Ceci Rocha”, destacou o vereador Cicinho Melo.

