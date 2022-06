Vereador Marcos Rebollo tem Indicação aprovada e vai apresentar Projeto de Lei que denomina as ruas do Distrito Ouricuri

A Câmara de Atalaia aprovou por unanimidade na sessão ordinária desta última terça-feira (14), a Indicação 006/2022 do vereador Marcos Rebollo (MDB) que visa a elaboração de um Projeto de Lei que denomine as ruas do Distrito Ouricuri.

O Projeto de Lei será apresentado pelo vereador Marcos Rebollo na próxima sessão ordinária e é fruto de uma parceria entre o parlamentar e a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Ouricuri – AP3, que realizou o levantamento dos nomes que popularmente é conhecido cada rua.

Após a aprovação do PL, fica oficializada a denominação dessas ruas, facilitando assim a localização, a entrega de correspondências e a elaboração de projetos futuros.

“Que seja colocado nomes de pessoas importantes para a história do Distrito Ouricuri, pessoas que com seu trabalho ajudaram no desenvolvimento daquela localidade, que fizeram história naquela Usina. É importante sabermos valorizar aqueles que contribuíram para o Distrito Ouricuri”, destaca o vereador Marcos Rebollo.