Vereador Anderson Medeiros volta a cobrar solução para precária estrutura de ponte na BR-316 em Atalaia

Na manhã deste domingo (12), o vereador Anderson Medeiros voltou a cobrar, em postagem nas suas redes sociais, providências do DNIT para reforçar a segurança de veículos e pedestres que utilizam a ponte sobre o Rio Paraíba, na BR-316 em Atalaia-AL.

Um grave acidente neste domingo resultou na morte do jovem atalaiense Robson Souza, grande sucesso no Instagram com suas postagens de comédia, contando com mais de 23 mil seguidores.

“Pessoal, venho a vários meses batendo nessa tecla sobre essa ponte do nosso município de Atalaia, ponte essa sem estrutura nenhuma para comportar o tráfego de veículos e o de pedestres. Essa ponte necessita urgentemente de uma passarela e uma mureta de proteção. Se existissem as mesma, não teríamos perdido o amigo Robson, porque certamente o carro não tinha caído no rio”, destaca o vereador Anderson Medeiros.

O vereador atalaiense também comentou que voltou a se mobilizar em buscar de uma solução. “Já entrei em contato com o meu amigo Douglas, repórter da Gazeta de Alagoas e ele garantiu em fazer o possível para me ajudar nessa luta em também pedir aos órgãos competentes para dar uma estrutura adequada na ponte da BR 316 em Atalaia. Já tive inclusive até uma reunião com o Surpreendente do DNIT na época e nada foi feito, infelizmente”, completou Anderson Medeiros.