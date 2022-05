Copervales prepara instalação de destilaria no interior de Alagoas

A Cooperativa Agrícola do Vale do Satuba (Copervales) prepara a instalação de uma nova destilaria no interior de Alagoas. O parque industrial deve funcionar na região da Zona da Mata e manter parte dos empregos gerados pelos produtores de cana-de-açúcar da região.

Para viabilizar o negócio, um grupo de cooperados viajou ao interior do estado de São Paulo, onde participou de uma feira de agronegócio e visitou empresas especializadas em venda de destilarias e montagem. A diretoria da Copervales se mostra otimista com o novo negócio, que deve manter a economia aquecida, caso o contrato na Uruba não prospere.

Na prática, a cooperativa deve ampliar sua área de atuação. Atualmente, a Copervales se dedica à produção de açúcar e de melaço, tendo como subprodutos a torta e o bagaço da cana-de-açúcar. A destilaria deverá receber parte da produção da região do Vale do Satuba, Paraíba e Mundaú e transformar o produto em etanol.

A iniciativa conta o apoio de políticos da região, que reconhecem o positivo impacto socioeconômico que a cooperativa tem gerado na região. A Copervales é responsável por cerca de 5 mil empregos diretos e indiretos na região de Atalaia, com consequências em 20 municípios.

Contrato de arrendamento da Usina Uruba está emperrado

Um impasse no processo de renovação de contrato de arrendamento da Usina Uruba, pertencente à massa falida do Grupo Laginha Agro Industrial SA, pode acarretar no fim da produção no local. A insegurança jurídica durante a negociação contratual pode inviabilizar o funcionamento da usina por parte da Cooperativa Agrícola do Vale do Satuba (Copervales).

Devido ao ciclo da cana-de-açúcar, a cooperativa precisará fazer investimentos de aproximadamente R$ 30 milhões, somente na área agrícola da usina arrendada.

A aplicação do montante, no entanto, só se torna viável para os produtores de cana caso haja garantia de continuidade das atividades. A Copervales já investiu R$ 46 milhões na área industrial arrendada, recuperando o patrimônio da massa falida, que estava deteriorado.