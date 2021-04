A Cooperativa Agrícola do Vale do Satuba (Coopervales), localizada no município de Atalaia-AL, está selecionando colaboradores para trabalhar na empresa.

As vagas são destinadas para o cargo de Auxiliar Administrativo, pessoa com deficiência (PCD).

Os currículos devem ser enviados até o dia 07/04/2021 para o e-mail: pessoal@copervales.com.br.