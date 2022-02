Copervales bate recorde de produção de cana-de-açúcar

Apesar do cenário econômico adverso, com alta no preço de insumos, produtores de cana-de-açúcar com atuação no Vale do Satuba, Vale do Paraíba e Vale do Mundaú bateram recorde de produção na safra 2021/2022. A Cooperativa Agrícola do Vale do Satuba (Copervales) superou a marca de 862 mil toneladas de cana-de-açúcar moídas, um recorde histórica na região.

A Copervales é uma cooperativa fundada por fornecedores de cana, no ano de 2014, com a proposta de enfrentar a crise que provocou o fechamento de diversas unidades industriais em Alagoas. Desde sua fundação, a cooperativa vem gerando emprego e renda para a região do Vale do Satuba e otimizando a produção agrícola de cana-de açúcar no estado.

Em seu primeiro ano de atuação, a Copervales produziu cerca de 469 mil toneladas de cana-de-açúcar, volume que cresceu ano a ano e que hoje chega a 862 mil toneladas. A expectativa é que, ao final da safra, os cooperados superem a marca de 870 mil toneladas de cana moídas. Hoje, a cooperativa gera cerca de dois mil empregos diretos e três mil empregos indiretos.

“Esse incremento na produção se deve a investimentos contínuos realizado pelos cooperados e pela cooperativa. O reflexo desse aumento de matéria prima irá repercutir em mais produtos acabados, em mais aplicação de insumos e mão de obra, fazendo circular mais recursos em toda essa cadeia produtiva”, explica Rivaldo Leite, gerente administrativo e financeiro da Copervales.

A cana-de-açúcar moída na Copervales é transformada em açúcar VHP, exportado para a Europa, a Ásia, a África e a América do Norte; e em açúcar cristal, melaço e bagaço, que são vendidos no mercado interno. Entre 2015 e 2021, a cooperativa manteve relações com 874 fornecedores de materiais e serviços, com 285 fornecedores de cana e com 1.177 clientes.

EMPREGO E RENDA – A atuação da Copervales no Vale do Satuba apresenta reflexos na economia de 20 municípios, seja pela geração de dois mil empregos diretos e três mil empregos indiretos, seja pela movimentação econômica que os empregos geram.

“O surgimento da cooperativa gerou um grande impacto positivo na região do Vale do Satuba, tanto do ponto de vista social quanto econômico, reativando a economia dos municípios e levando cidadania a uma parcela significativa da população”, acrescenta Rivaldo Leite, gerente administrativo e financeiro da Copervales.

ÁREA DE ATUAÇÃO –A Cooperativa Agrícola do Vale do Satuba (Copervales) conta com uma área de 12 mil hectares de propriedade de cooperados e de 4 mil hectares agricultáveis do contrato de arrendamento da Usina Uruba, que pertence à Massa Falida da Laginha Agro Industrial S.A. A área estava ociosa e, desde 2015, voltou a produzir e ser fonte de renda para a região do Vale do Satuba.