ENTREVISTA I Vereadora Janaína do Cal fala sobre os avanços da Educação de Atalaia e o projeto do PCCR

Entrevista exclusiva com a vereadora Janaína do Cal.

A vereadora Janaína do Cal (MDB) foi a entrevistada desta última terça-feira, 26 de abril, da Rádio Atalaia Pop. A entrevista foi comandada pelo radialista Adaias Ferraz.

Em seu segundo mandato, a vereadora vem ganhando destaque pela forma técnica e participativa como conduz sua atuação paramentar na Câmara Municipal de Atalaia.

Janaína do Cal destacou os avanços da Educação em Atalaia, desde o início da gestão Ceci Rocha. “Realmente, a Educação de Atalaia com um ano e quatro meses de gestão, vem sendo transformadora. Hoje contamos com quase 10 mil alunos, um trabalho de busca ativa de muita importante, onde em nome da secretária Glauciane, quero parabenizar a todos os envolvidos na Educação de Atalaia. Hoje contamos ainda com todo esse avanço, fardamentos entregues aos alunos desde o ano passado, onde anteriormente os mesmos precisavam comprar”.

A vereadora destacou o marco inédito que foi a entrega de um completo material escolar a todos os alunos. “Para mim foi surpreendente, emocionante a entrega dos kits escolares. Na quarta-feira, pude participar da entrega ao lado da prefeita Ceci Rocha nos Assentamentos Boa-Fé, Brasileiro e Povoado Sapucaia. Emocionante ver a alegria daquelas crianças recebendo aqueles kits. É de suma importância, pois sabemos que a grande maioria não tem condições de adquirir um material escolar, principalmente da qualidade que está sendo entregue. As mochilas também já começaram a ser entregues”.

Também falou sobre o PCCR da Educação de Atalaia e da audiência pública.

“O projeto é de grande importância para o servidor da Educação como um todo. O projeto contempla todos os servidores, não somente os professores. Desde o início participei de todas as reuniões com a classe, com o Sindicato, com a gestão, representante do Atalaia Prev, para que pudéssemos discutir. Algumas emendas já foi apresentadas por mim nesta Casa. O projeto contempla ainda um aumento de 12% aos servidores da Educação, que há cinco anos não conta com um real de aumento. Esse projeto já foi bastante discutido e por isso votei contra a audiência pública, respeitando os que acham que deve haver. Por esse motivo não participarei da audiência pública”, destaca a vereadora Janaína.

“Alguma eventual emenda ou não que algum colega possa apresentar depois dessa audiência pública, eu irei analisar e se for favorável, acompanharei o colega. Mas, se não for, votarei contra. Tenho o meu posicionamento formado”, ressalta a vereadora.

Ouça na integra a entrevista exclusiva para a Rádio Web do site Atalaia Pop: