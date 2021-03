Neto Acioli e secretária de Educação conferem situação precária de Escola da Zona Rural e tranquilizam famílias

A semana iniciou com uma importante notícia para dezenas de famílias da zona rural do município de Atalaia. É que em atendimento a Indicação apresentada pelo vereador Neto Acioli (PP) e aprovada por unanimidade na Câmara, a Secretaria de Educação garantiu o transporte escolar para que 39 alunos da Escola Francisco Lopes de Farias, possam estudar em outras escolas da zona urbana, assim que tiver o retorno das aulas presenciais.

Além do transporte, um monitor irá acompanhar as crianças durante todo percurso de ida e volta.

A referida Escola, localizada na Fazenda Varame, não apresenta condições físicas de atender as crianças da comunidade. E, mesmo que uma reforma seja iniciada, levará um bom tempo para que os alunos voltem a estudar nesta unidade de ensino.

Para tranquilizar ainda mais essas famílias, na tarde desta segunda-feira (8), o vereador Neto Acioli, a secretária Glauciane Veiga Wanderley e a coordenadora da Semed Aline Barros, estiveram vendo de perto a situação e visitando todas as fazendas desta região, onde puderam conversar com as famílias dos alunos e informar sobre as ações que serão tomadas.

A garantia da boa qualidade educacional dessas crianças atalaienses tem sido uma preocupação do vereador Neto desde o início deste ano. “O transporte para esses alunos já está garantido, o que traz muita tranquilhidade para essas famílias. Agradeço a prefeita e a secretária pelo pronto atendimento da nossa Indicação, mostrando assim que estão comprometidas com a educação dos nossos alunos”, destaca o vereador.

A ação beneficia crianças que residem nas Fazendas Varame, Urupema, Queimados, Sapucaia e Mato-Grosso, próximas da Copervales.

Na oportunidade, as mulheres foram homenageadas pela Semed e pelo vereador Neto Acioli, com a entrega de rosas e mensagens de parabéns pelo Dia Internacional da Mulher.