Artigo: O Poder Legislativo Atalaiense: expectativas e desafios. Por: Igor Ulisses

O estatista britânico Winston Churchill dizia: “a democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as demais". É muito comum se ouvir essa frase. A democracia tem os seus problemas, mas ainda não se inventou nada melhor para substituí-la.

Dentro da democracia representativa existe o legislativo. Em nosso município a eleição de 2020 alterou o perfil do legislativo atalaiense, com alterações que são caracterizadas por: eliminações, sacrifícios, voltas e vitórias inesperadas.

Eliminação de quem já esperava a eleição, de pessoas convincentes que já "estava ganho". Volta de políticos que já havia saído da montanha, mas que conseguiu escalá-la e chegar ao topo novamente. Vitórias daqueles que os poderosos já havia declarado a derrota. O sacrifício de algumas candidaturas que poderiam chegar lá.

Sem dúvidas, a eleição de 2020 foi a mais “difícil”. A mudança era uma palavra muito usada na campanha, etc. Por isso, era necessário manter acima de tudo a estratégia e agremiação. Alguém que fez isso se saiu bem.

No dia 1 de janeiro aconteceu a posse, como todos sabemos, analisado a mesa diretora é possível associar ela com o frescor da juventude da vice, 1° e 2° secretários e um pouquinho no Plenário. A experiência ficou com a presidência e 90% do plenário. Eu vejo que a experiência vai aperfeiçoar a juventude ou não, contudo seria uma ótima opção.

O primeiro mês de mandato é importante, porque nele existe o planejamento e reuniões com as classes da sociedade e quem fez isso saiu na frente e vai ter bons resultados, até porque aleatoriedade não é uma boa estratégia.

Como tudo na vida, existem desafios e expectativas.

Os desafios são muito vastos, primeiro que os vereadores para se sair bem precisaram lidar com o marketing digital – o uso das redes sociais em nosso tempo é de suma importância. Alguém que se dê bem aí, sem dúvida vai ter boa aprovação da sociedade. Segundo é na esfera social, educação, saúde etc. Terceiro no âmbito econômico – o Legislativo pode ser um grande parceiro do desenvolvimento econômico de Atalaia, atrás de projetos de leis que facilite o comércio local, o seguimento de empresas e isso vai ampliar os setores econômicos do município.

As expectativas da sociedade são muito prazerosa. A sociedade espera que o estruturalismo político da Câmara seja heterogêneo, com diferenças e semelhanças, para que haja um bom debate. Que assuma também a função de "fiscalizar". Segundo o senso comum, essa função de fiscalizar em muitas as vezes é desprezada. É importante notar que a sociedade cobra a fiscalização e não perseguição, a independência do poder.

A sociedade também espera a transparência e modernização. A transparência é necessária para o fortalecimento da democracia, precisamos saber e ver e isso pode ocasionar a modernização que pode ser materializada pela a ampliação das divulgações das sessões.

Já dizia o grande filósofo romano que o “homem político" só atinge a virtude suprema se sua atuação estiver voltada para o bem de seu povo e é isso que no final a sociedade mais quer, até porque o povo cansou e não aceitará políticos que entravam dentro da caverna e só saia no período eleitoral.

Deu-se muitos avanços no Legislativo, contudo, esperamos que consigam ter a capacidade de acompanhar as mudanças essências, construir pontes e trabalhar para o bem comum do município, para avançar mais.

É necessário relembrar a sociedade que o poder emana do povo. Agora é o momento de se despertar e cada vez mais acompanhar os seus representantes, cobrar e fiscalizar.

Por fim, é preciso estar atento e forte, não há mais tempo para conformismo.