Comissão Municipal de Estatística Agropecuária se reúne com o IBGE

Aconteceu na manhã desta terça-feira (17/03) na sede da Secretaria Municipal de Agricultura de Atalaia, uma reunião da Comissão Municipal de Estatísticas Agropecuária com representantes do IBGE.

Na reunião foram destacados os dados da produção agrícola do município, com bases nas pesquisas da pecuária, agrícola e extrativismo vegetal do município bem como seus aspectos conjunturais.

Na oportunidade também foi apresentada à comissão a (ACS-IBGE) Ana Karisse, que será responsável pelo censo populacional em Atalaia.

Participaram da reunião Geraldo Valdevino - Secretário de Agricultura, Gustavo Moraes - Secretário de Administração e José Wanderley - Controle Interno ( membros da comissão municipal de estatística) e Rosilene dos Santos - chefe do IBGE Viçosa, Anderson Barreto- agente de pesquisa e mapeamento e Ana Karisse ACS - representando o IBGE.