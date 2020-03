PAA: Famílias assistidas pelos CRAS Atalaia são beneficiadas com cesta de produtos da agricultura familiar

Na manhã desta quinta-feira (12), a Secretaria Municipal de Agricultura e a Secretaria Municipal de Assistência Social, realizaram a entrega de alimentos da agricultura familiar, através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) às famílias assistidas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Foram aproximadamente 300 famílias atalaienses beneficiadas com esta ação.

A entrega aconteceu na sede do CRAS Atalaia e contou com as presenças da secretária Crislannie Medeiros (Assistência Social) e o secretário Geraldo Valdevino (Agricultura).

Em Atalaia, o PAA é desenvolvido por meio de uma parceria entre a Administração Municipal e Emater.

O PAA é um programa do Governo Federal - através do Ministério da Cidadania, que tem como objetivos promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. Para isso, o programa compra alimentos produzidos por agricultores familiares e os destina às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e a entidades assistenciais.