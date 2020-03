CRAS Atalaia inicia cadastro das gestantes beneficiárias do Bolsa Família no Programa Criança Alagoana

O Centro de Referência da Assistência Social - Cras, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e em parceria com o Governo do Estado, deu início hoje, segunda-feira (9), ao cadastro das gestantes beneficiárias do programa bolsa família no Programa Criança Alagoana. Cadastro segue até o dia 12 deste mês, das 8 às 16 horas.

O novo programa substituirá as cestas nutricionais por um auxílio financeiro através do “cartão criança alagoana” e beneficiará por mil dias as crianças de 0 a 2 anos nascida da gestação.

Crianças nascidas com a síndrome do zika vírus receberão o benefício até os seis anos.

Para maiores informações procurem a sede do Cras Atalaia.

Documentos Necessários: RG, CPF, Cartão de Gestante (Atualizado), Cartão do SUS, Comprovante de Residência (Atualizado) e Número de Telefone válido.