1º Natal Solidário Elvio Brasil beneficia famílias carentes do bairro José Paulino

A saudade pela partida prematura do Elvio Brasil ainda é enorme e com certeza permanecerá assim ao longo dos anos entre seus familiares e grandes amigos. E, foi com o objetivo de manter vivo seu legado de solidariedade e de vontade em ajudar ao próximo, que sua esposa Walkyria Ferro juntou forças para realizar na tarde e noite desta terça-feira (24), o 1º Natal Solidário Elvio Brasil.

A primeira edição desta ação solidária ocorreu no bairro José Paulino, mais precisamente no Campo de Futebol Lourival Melo, próximo ao Hospital Municipal, beneficiando assim um grande número de famílias atalaienses daquela região, com o sorteio de cestas básicas, batedeiras, liquidificadores, ventiladores, sanduicheiras, cafeteiras, ferros de passar, panelas de pressão, faqueiros, entre muitos outros itens.

A criançada teve uma atenção especial, onde puderam brincar no pula-pula e se deliciar com pipocas, picolé e algodão doce. Momento de grande alegria foi a tão aguardada chegada do Papai Noel.

Atrações musicais abrilhantaram o evento, com Adelson fazendo a abertura e Guinho Farra animou o público presente, no encerramento.

O 1º Natal Solidário Elvio Brasil também contou com a presença da esposa do ex-político e ex-delegado Elvio Brasil, a Walkyria Ferro, de seus filhos Évlin, Giordana (Gigi) e Elvinho, demais familiares, da primeira-dama Rosiane Vigário e muitos amigos.

Para a primeira-dama Rosiane Vigário, que esteve representando o prefeito Chico Vigário, este é um momento de solidariedade, mas também de manter viva a lembrança de alguém que fez muito por Atalaia e ajudou a muita gente.

“É um momento emocionante e gratificante. Elvio Brasil não era só um amigo do Chico Vigário, era um irmão. É uma ação solidária em homenagem a quem sempre gostou de ajudar as pessoas carentes. A Walkyria não deixou isso passar em branco e ela tem que continuar esse trabalho. Sempre iremos ajudar no que for possível. Deixo aqui um grande abraço do prefeito Chico Vigário a toda população atalaiense. Elvio Brasil sempre foi muito especial e vai continuar sendo especial em nossas vidas”, destacou a primeira-dama.

O evento contou com as presenças de amigos-irmãos do Elvio Brasil, que destacaram que este ato de amor ao próximo simboliza muito o que foi Elvio Brasil.

“Elvio foi uma pessoa importante para tanta gente, que sempre buscava fazer o bem sem distinção, mesmo não estando na política. Seu nome, sua história nunca vai ser esquecido”, destaca Misso.

“Dr. Elvio só fez o bem, mesmo sem mandato sempre procurou fazer o bem. Para mim e para o povo o Dr. Elvio não morreu, porque aonde chegamos suas lembranças estão muito vivas. É um homem que veio só para fazer o bem ao povo. Acompanhei ele há muito tempo e já presenciei finais de semanas onde dezenas de pessoas estavam em sua casa e ele sempre procurando ajudar esse povo da melhor maneira possível. Ações como essa eternizam a grandeza que foi o Dr. Elvio, amenizando também um pouco da saudade que ele nos deixou”, comentou emocionando o seu amigo Zé Braz.

“Presenciar esse momento é muito gratificante para mim, apesar de sentir muito ele não estar aqui presente, pois estaria vibrando em poder ajudar tanta gente. De onde ele tiver, certamente estará muito feliz. Essa ação transmite ao povo a pessoa de bem que foi Elvio Brasil. É meu amigo-irmão”, comenta José Aprígio.

Feliz da vida em seu um dos sorteados e levar para casa uma batedeira, o senhor Moacir, de 71 anos, agradeceu aos envolvidos no evento e destacou que usará com muito carinho esse presente. “Na minha vida toda nunca tinha sido sorteado e agora vou chegar em casa com um presente. Já vou entrar o ano novo fazendo bolo, é sinal de um ano próspero”, comemorou.

Walkyria Ferro destacou sua gratidão em poder realizar este evento. “Fazer o Natal Solidário Elvio Brasil foi muito gratificante. Apesar da profunda tristeza e saudade por passar o primeiro Natal, durante dez anos, sem o Elvio, estar ao lado das pessoas que ele sempre ajudou, é muito confortante, me trouxe uma grande paz. Vê nos olhos de cada pessoa que esteve neste Natal Solidário, o carinho que tinha pelo Elvio e a tristeza pela sua partida, me fez ver que todo esforço, todo trabalho no decorrer desses dois meses para organizar o evento, valeu a pena. Queria agradecer a cada um pelo carinho comigo e com os meus filhos. Todo abraço em mim e nos meninos, nos fizeram sentir o aconchego e o calor humano, amenizando um pouco a nossa dor”, destacou.

Também fez questão de agradecer a todos os evolvidos que tornaram este momento possível.

“Queria agradecer também aos meus amigos que sempre abraçam comigo todas essas ações, que mesmo numa véspera de Natal, deixaram o aconchego de seus lares, para estarem junto conosco. Júnior, Douglas, Pipo, Marcony, Misso, Gerson, Corujão, Luiz, Nova, Gemada e Dí, que nunca me deixam só. Agradecer ao Douglas “Pesseguidor”, que fez de forma muito contagiante a animação da festa. As atrações Adelson e Guinho Farra. A minha comadre Karine que abriu a festa tão brilhantemente, a qual agradeço por tanto apoio e dedicação, extensivos ao meu compadre Val Famia. Mille, amiga-irmã que me surpreendeu com sua desenvoltura no microfone e comandou parte do sorteio. A minha cunhada Nem Brasil pelas dicas para realizar de forma ágil a condução do sorteio, pois já está acostumada com o volume de pessoas nos sorteios das festas de Natal da vereadora Camyla Brasil. Aos meus compadres, amigos e irmãos Kelmann Vieira e Flávia Cavalcante por mais uma vez estarem comigo em mais esta homenagem ao nosso eterno ELVIO BRASIL. Ao Chico e Rosiane, por cederem o espaço do Campo de Futebol para realizarmos o evento. Enfim, obrigado a todos que participaram de forma direta ou indireta. Se Deus quiser, ano que vem teremos a segunda edição. A todos, um Feliz Natal e um 2020 cheio de Paz e Realizações”, destacou Walkyria Ferro.