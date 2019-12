Escritório Lucena e Sampaio Advocacia realiza ação solidária neste Natal

“Gostaríamos de agradecer a Deus pela força que nos fez seguir, a todos que direta ou indiretamente contribuíram para a realização dessa corrente de gratidão, generosidade e solidariedade, Evandro Brandão, Glaciete Lima, Renato Lôbo, Valter Sampaio, Angélica Costa, Eryka Firmino, e a nós, advogadas do escritório Lucena e Sampaio Advocacia, Daniela Lucena e Mizia Sampaio, por persistirmos na concretização deste feito”, conclui as advogadas.

Sentir a força que a solidariedade proporciona é um dos melhores sentimentos que existem. Saber que o poder de levar alegria a alguém depende da sua atitude e de muito pouco do que tem, é reconhecer que podemos muito mais. O amor é o melhor presente que podemos oferecer!

“A ajuda prometida veio através de algumas pessoas que mesmo com pouco, encheu nossos corações de alegria e principalmente os corações das famílias que foram presenteadas neste Natal, queríamos ter abraçado mais famílias e crianças, mas esse ano não foi possível, porém temos certeza que o próximo será muito melhor”, comenta a advogada Daniela Lucena.

“Apenas agradecer através de palavras nos pareceu muito pouco, bastou olhar para o lado e perceber que podíamos ir além, ajudar ao irmão tão necessitado e que muitas vezes na correria do dia-a-dia não conseguimos, sendo assim, resolvemos buscar mãos amigas para que pudessem contribuir junto conosco e ampliar essa corrente do bem”, destaca a advogada Mizia Sampaio.

