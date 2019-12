Aposentados e Pensionistas se reúnem em confraternização organizada pelo Atalaia Prev

Com direito a muito forró pé de serra, a Diretoria do Regime Próprio de Previdência do município de Atalaia (ATALAIAPREV), realizou na manhã desta sexta-feira (20), uma animada confraternização de fim de ano.

Aposentados e pensionistas foram recebidos com muito carinho pela Diretoria Suzana Medeiros e demais funcionários, onde na oportunidade participaram de um delicioso café da manhã e de sorteios de muitos presentes.

Quem também esteve prestigiando a confraternização foi o prefeito Chico Vigário, acompanhado pela primeira-dama Rosiane Vigário, pelo secretário de Administração Gustavo Moraes e pelo vereador Mauricio Tenório. Também marcou presença o ex-Diretor do Atalaia Prev, Júnior Medeiros.

Para a diretora Suzana Medeiros, a confraternização é um momento de grande importância para fortalecer os vínculos com os aposentados e pensionistas, mostrando também para a categoria todo o empenho e compromisso da equipe do Atalaia Prev.

“Além desse momento de confraternização, o evento serviu para fazermos uma prestação de contas pelo trabalho que foi desenvolvido durante este ano. A diretoria anterior pegou um prédio totalmente abandonado e estamos dando sequencia a um bom trabalho, transformando esse local em uma sede para o Atalaia Prev, que nunca teve uma sede”, destaca sua Diretora.

Além da confraternização, o evento teve como objetivo a inauguração das salas da Junta Médica e do Setor Jurídico. Antes funcionando na Secretaria de Saúde, a Junta Médica passa a atender os funcionários do município na sede do Atalaia Prev, através de uma parceria com o Governo Municipal, trazendo assim mais comodidade para os servidores públicos.