Reunião Ampliada do Bolsa Família esclarece dúvidas dos beneficiários em Atalaia

A Prefeitura Municipal de Atalaia, através da Secretaria de Assistência Social e da Coordenação do Bolsa Família, promoveu na manhã desta sexta-feira (6), no Plenário da Câmara de Vereadores da cidade, a primeira reunião ampliada do Programa Bolsa Família.

O principal objetivo do encontro foi esclarecer dúvidas e informar sobre a importância do cumprimento das condicionalidades para a permanência no Programa, sobre o abono natalino (13º), entre outros temas de interesse público. Diversas informações foram repassadas durante o evento, principalmente orientações e avisos.

Na oportunidade, o instrutor do Bolsa Família e CadÚnico da Secretária Estadual, Weliton Ferreira, realizou uma palestra onde falou sobre os principais temas que envolvem o Programa Bolsa Família, orientando as famílias sobre as condicionalidades do Programa para evitar que seus benefícios sejam suspensos ou cancelados. Após a palestra, foram abertas oportunidades para que os beneficiários fizessem perguntas, que foram devidamente esclarecidas.

Também participaram da reunião o prefeito Chico Vigário, a secretária de Assistência Social Crislannie Medeiros, o coordenador do Programa Bolsa Família em Atalaia Lucas Vigário, o secretário de Planejamento Neilton Paz, o vereador Fernando Vigário e toda a equipe do Programa Bolsa Família da cidade de Atalaia.