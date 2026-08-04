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Câmara Municipal de Atalaia

Vereador Rudinho propõe que o Complexo Esportivo no Distrito Branca seja denominado Professor João Melo

Indicação foi aprovada por unanimidade na Câmara e segue para análise do prefeito Nicollas.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
04/08/2026 às 18h20 Atualizada em 04/08/2026 às 18h50
Vereador Rudinho propõe que o Complexo Esportivo no Distrito Branca seja denominado Professor João Melo
Vereador Rudinho propõe que Complexo Esportivo no Distrito Branca seja denominado de Professor João Melo.

O vereador Rudinho (MDB) apresentou na sessão ordinária desta terça-feira (4), a indicação nº 002/2026 solicitando ao Poder Executivo que o Complexo Esportivo em construção no Distrito Branca, em Atalaia, receba o nome de Professor João Melo, que era conhecido popularmente como Professor Liu.

Segundo o parlamentar, a proposta tem como objetivo homenagear um dos grandes incentivadores do esporte no município. O Professor Liu faleceu no último dia 20 de julho e deixou um legado marcado pela atuação em projetos esportivos voltados para jovens da cidade.

De acordo com Rudinho, a homenagem reconhece a contribuição significativa do educador para o desenvolvimento social por meio do esporte. “É uma justa homenagem à sua trajetória exemplar, dedicada à educação e ao esporte na comunidade, onde se destacou pelo incentivo à prática esportiva como instrumento de inclusão social, disciplina e formação cidadã para inúmeras gerações de alunos e jovens”, destacou o vereador.

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Após ser colocada em discussão, a indicação foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares presentes. O texto segue agora para análise do prefeito Nicollas.

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