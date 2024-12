Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Atalaia do dia 10 de dezembro de 2024

Poder Legislativo Há 2 semanas Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Atalaia do dia 26 de novembro de 2024 Presidência do vereador Cicinho Melo (MDB).

Cidadão Honorário Há 2 semanas Câmara aprova projeto do vereador Toni Barros que concede título de Cidadão Honorário de Atalaia ao vice-prefeito eleito Nicollas Theotônio Devidamente aprovado, o Projeto de Decreto Legislativo segue agora para análise da prefeita Ceci.

Poder Legislativo Há 3 semanas Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Atalaia do dia 19 de novembro de 2024 Presidência do vereador Cicinho Melo (MDB).